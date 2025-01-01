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PanasonicLUMIX DC-GX9 met Metabones Speed Booster MB_SPEF-m43-BT3 + Canon EF 85mm 1:1.8 USM

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  54 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  21 mm (4/3 inch (17,3 x 13 mm))

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic LUMIX DC-GX9 is een zeer goede systeemcamera met geavanceerde functies. De camera met stevige body heeft een draaibaar aanraakscherm met eenvoudige en duidelijke menunavigatie. De zoeker kan naar boven gekanteld worden tot 90 graden. Op de achterkant is voldoende ruimte voor de duim en de vele knoppen op de camera zijn goed geplaatst. De video-opnameknop is handig en zit niet in de weg. Helaas zien sommige mensen een soort regenboogeffect in de zoeker. Voor video is de geteste combinatie minder geschikt, want de autofocus werkt niet echt goed bij beweging en maakt dan storend geluid. Opvallend is de dubbele beeldstabilisatie: in de lens en in de body. Verder kun je via je smartphone gps-data aan je foto's toevoegen. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
54 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
21 mm (4/3 inch (17,3 x 13 mm))
Wifi