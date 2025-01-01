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PanasonicLumix DC-S1R met S 24-105mm f/4.0

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  24 - 105 mm = 4,4x
  • Sensorgrootte effectief:  43 mm (36,0 mm x 24,0 mm)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-S1R with S 24-105 is een hoogwaardige systeemcamera met veel geavanceerde functies. De camera heeft een draaibaar scherm en handig extra schermpje op de bovenkant waar belangrijke instellingen op te zien zijn. De knoppen zijn goed geplaatst en de zoeker is groot en prettig. Er is voldoende ruimte voor de duim op de achterkant en de body is van hoge kwaliteit. De camera is wel een beetje zwaar. Hij beschikt over een status LCD, stabilisatie in lens en camera, een lens die stof- en waterbestendig is en de mogelijkheid om GPS data via je smartphone toe te voegen.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
24 - 105 mm = 4,4x
Sensorgrootte effectief
43 mm (36,0 mm x 24,0 mm)
Wifi