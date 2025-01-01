Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-TZ200 is een goede compactcamera uit het hogere segment, met veel functies en een groot zoombereik: een echte travelzoomcamera. De camera heeft een stijlvol uiterlijk en een kunststof behuizing van goede kwaliteit. Je kan gemakkelijk en duidelijk door het menu navigeren, ook via het aanraakscherm. De knoppen zijn goed geplaatst, en er is voldoende ruimte voor de duim op de achterkant van de camera. Helaas zie je soms een vervelend regenboogeffect in de zoeker. Opvallend is de Leica lens met multifunctionele ring en het toevoegen van gps- data via je smartphone. De camera is verkrijgbaar in 2 kleuren.