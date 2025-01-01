Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-TZ95 is een hoogwaardige compactcamera met veel functies en een groot zoombereik. De kunststof body is van goede kwaliteit en deze compacte camera heeft een multifunctionele ring op de lens en draaibaar aanraakscherm. De instellingen kun je aanpassen in het logisch opgebouwde menu of met de goed ontworpen knoppen. Helaas is de zoeker wat klein en zie je soms een vervelend regenboogeffect door de zoeker. De automatische flitser ging snel af, zelfs in een vrij lichte ruimte. Handig is de multifunctionele ring op de lens en het toevoegen van gps- data via je smartphone. De camera is verkrijgbaar in 2 kleuren.