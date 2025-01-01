Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-G80 is een zeer goede systeemcamera met geavanceerde functies. De camera heeft een body en lens die oogt als metaal en heeft een draaibare zoeker. Op het draaibare aanraakscherm zie je 6 functieknoppen en 5 virtuele knoppen. Het menu werkt prettig en snel. De body zelf is ook voorzien van goedgeplaatste knoppen, met voldoende ruimte voor je duim aan de achterkant. Opvallend is de dubbele beeldstabilisatie: in de lens en in de body. Verder kun je via je smartphone gps-data aan je foto's toevoegen.