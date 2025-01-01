Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-GX80 is een zeer goede systeemcamera met geavanceerde functies. Deze retro camera oogt en voelt als metaal en heeft een draaibaar aanraakscherm. Achterop heb je genoeg ruimte voor je duim en de knoppen zijn goed geplaatst. De camera heeft 4 fysieke functieknoppen en 5 virtuele functieknoppen op het display. Helaas zie je soms een vervelend regenboogeffect in de zoeker. Opvallend is de dubbele beeldstabilisatie: in de lens en in de body. Verder kun je via je smartphone gps-data aan je foto's toevoegen. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.