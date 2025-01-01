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PanasonicLumix DMC-GX80 met Lumix G Vario 14-140mm / F3.5-5.6 Asph Power OIS

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  28 - 280 mm = 10x
  • Sensorgrootte effectief:  22 mm (4/3 inch (17,3 x 13 mm))

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-GX80(H) is een zeer goede systeemcamera met geavanceerde functies. Deze retro camera oogt en voelt als metaal en heeft een draaibaar aanraakscherm. Achterop heb je genoeg ruimte voor je duim en de knoppen zijn goed geplaatst. De camera heeft 4 fysieke functieknoppen en 5 virtuele functieknoppen op het display. Helaas zie je soms een vervelend regenboogeffect in de zoeker. Opvallend is de dubbele beeldstabilisatie: in de lens en in de body. Verder kun je via je smartphone gps-data aan je foto's toevoegen. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
28 - 280 mm = 10x
Sensorgrootte effectief
22 mm (4/3 inch (17,3 x 13 mm))
Wifi