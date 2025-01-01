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PanasonicLumix DMC-TZ101

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Geavanceerd
  • Optisch zoombereik:  25 - 250 mm = 10x
  • Sensorgrootte effectief:  16 mm (1 inch)

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-TZ101 is een goede compactcamera uit het hogere segment, met veel functies en een groot zoombereik: een echte travelzoomcamera. Dit model heeft een mooi kunststof body van hoogwaardige kwaliteit en is voorzien van een aanraakscherm en multifunctionele ring. De camera heeft voldoende ruimte voor je duim achterop en de knoppen zijn goed geplaatst. De navigatie in het menu is eenvoudig. Opvallend is de leica lens met multifunctionele ring en het toevoegen van gps- data via je smartphone. De camera is verkrijgbaar in 2 kleuren.

Samenvatting

Soort
Compact - Geavanceerd
Optisch zoombereik
25 - 250 mm = 10x
Sensorgrootte effectief
16 mm (1 inch)
Wifi