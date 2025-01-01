Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-TZ101 is een goede compactcamera uit het hogere segment, met veel functies en een groot zoombereik: een echte travelzoomcamera. Dit model heeft een mooi kunststof body van hoogwaardige kwaliteit en is voorzien van een aanraakscherm en multifunctionele ring. De camera heeft voldoende ruimte voor je duim achterop en de knoppen zijn goed geplaatst. De navigatie in het menu is eenvoudig. Opvallend is de leica lens met multifunctionele ring en het toevoegen van gps- data via je smartphone. De camera is verkrijgbaar in 2 kleuren.