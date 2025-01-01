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SigmaSD Quattro met 30mm F1.4 DC HSM Art

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  45 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  27 mm ( 23,5 x 15,5 mm)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sigma sd Quattro is een systeemcamera die vooral geschikt is voor fotografie met studioverlichting, hij presteert namelijk erg slecht bij weinig licht. De body is van hoge kwaliteit en hij voelt solide en zwaar aan. Op de achterzijde van de camera zit een extra display met verschillende instellingen. De navigatie in het menu is eenvoudige en er is voldoende ruimte voor de duim op de achterkant. Ook de knoppen zijn van een goed formaat en goed geplaatst. Helaas heeft de camera geen flitser. Hij is vrij zwaar en minder geschikt voor kleine handen. Dit model is Eye-Fi-compatibel. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
45 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
27 mm ( 23,5 x 15,5 mm)
Wifi