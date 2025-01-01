icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

SonyAlpha 6000 met Tamron 18-200mm 1:3.5-6.3 Di III VC

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  27 - 300 mm = 11,1x
  • Sensorgrootte effectief:  28 mm (23,5 x 15,6 mm)

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 6000 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies. Deze camera-lenscombinatie oogt en voelt als metaal. Hij ligt goed in de hand door de goede grip op de rubberen inleg, de goed geplaatste knoppen en voldoende ruimte voor de duim achterop. Het menu op het draaibare scherm is goed opgebouwd. Helaas zit het oogcorrectiewieltje op een onhandige plek. En let op: op een in groothoekstand geflitste foto zie je een schaduw van de lens. Opvallend is dat je de camera via usb op afstand kunt bedienen met een computer. Ook de hybride autofocus valt op. Dit model is verkrijgbaar in 2 kleuren. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
27 - 300 mm = 11,1x
Sensorgrootte effectief
28 mm (23,5 x 15,6 mm)
Wifi