Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 6000 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies. Deze camera-lenscombinatie oogt en voelt als metaal. Hij ligt goed in de hand door de goede grip op de rubberen inleg, de goed geplaatste knoppen en voldoende ruimte voor de duim achterop. Het menu op het draaibare scherm is goed opgebouwd. Helaas zit het oogcorrectiewieltje op een onhandige plek. En let op: op een in groothoekstand geflitste foto zie je een schaduw van de lens. Opvallend is dat je de camera via usb op afstand kunt bedienen met een computer. Ook de hybride autofocus valt op. Dit model is verkrijgbaar in 2 kleuren. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.