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SonyAlpha 6300 met E 50mm F1,8 OSS (SEL50F18)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  75 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  28 mm (23,5 x 15,6 mm)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 6300 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies. De camera heeft een draaibaar scherm en een goed gestructureerd menu. Hij voelt en ziet eruit als metaal. De camera ligt goed in de hand door de goede grip op de rubberen inleg en voldoende ruimte voor je duim op achterkant. De knoppen zijn goed geplaatst. Helaas zit het oogcorrectiewieltje op een onhandige plek. Opvallend is dat je de camera via usb op afstand kunt bedienen met een computer. Sony adverteert ook met hybride autofocus en 4D focus, waarmee de scherpstelling ook bij snel bewegende onderwerpen moet werken. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen vanwege de vaste brandpuntsafstand. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
75 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
28 mm (23,5 x 15,6 mm)
Wifi