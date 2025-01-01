Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 6500 is een zeer goede systeemcamera met veel functies. De camera heeft een draaibaar scherm en een goed gestructureerd menu. Hij voelt en ziet eruit als metaal. De camera ligt goed in de hand door de goede grip op de rubberen inleg en voldoende ruimte voor je duim op achterkant. De knoppen zijn goed geplaatst. Helaas zit het oogcorrectiewieltje van de zoeker op een onhandige plek. Opvallend is de 5-assige beeldstabilisatie, de hybride autofocus en je kunt de camera via usb op afstand bedienen met een computer. Hij is geschikt voor Eye-Fi-kaartjes.