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SonyAlpha 6500 met Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  24 - 105 mm = 4,4x
  • Sensorgrootte effectief:  28 mm (23.5 x 15.6 mm)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 6500 is een zeer goede systeemcamera met veel functies. De camera heeft een draaibaar scherm en een goed gestructureerd menu. Hij voelt en ziet eruit als metaal. De camera ligt goed in de hand door de goede grip op de rubberen inleg en voldoende ruimte voor je duim op achterkant. De knoppen zijn goed geplaatst. Helaas zit het oogcorrectiewieltje van de zoeker op een onhandige plek. Opvallend is de 5-assige beeldstabilisatie, de hybride autofocus en je kunt de camera via usb op afstand bedienen met een computer. Hij is geschikt voor Eye-Fi-kaartjes.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
24 - 105 mm = 4,4x
Sensorgrootte effectief
28 mm (23.5 x 15.6 mm)
Wifi