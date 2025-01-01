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SonyAlpha 68 met DT 50mm F1,8 SAM (SAL50F18)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  75 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  29 mm (23,5 x 15,6 mm)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 68 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies. Deze camera heeft een grote zoeker, een draaibaar scherm en is goed vast te houden met één hand. Daarnaast zorgt de rubberen inleg voor goede grip en is er genoeg plek voor de duim op de achterkant. De vele knoppen zijn groot en goed geplaatst. Opvallend is dat je de camera via usb op afstand kunt bedienen met een computer. Sony adverteert ook met 4D focus, waarmee de scherpstelling ook bij snel bewegende onderwerpen moet werken. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen vanwege de vaste brandpuntsafstand. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
75 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
29 mm (23,5 x 15,6 mm)
Wifi