Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 68 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies. Deze camera heeft een grote zoeker, een draaibaar scherm en is goed vast te houden met één hand. Daarnaast zorgt de rubberen inleg voor goede grip en is er genoeg plek voor de duim op de achterkant. De vele knoppen zijn groot en goed geplaatst. Opvallend is dat je de camera via usb op afstand kunt bedienen met een computer. Sony adverteert ook met 4D focus, waarmee de scherpstelling ook bij snel bewegende onderwerpen moet werken. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.