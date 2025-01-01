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SonyCyber-shot DSC-HX350

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Superzoom
  • Optisch zoombereik:  24 - 1200 mm = 50x
  • Sensorgrootte effectief:  8 mm (1/2.3 inch)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-HX350 is een goede bridgecamera met groot zoombereik en veel functies. Hij heeft een draaibaar scherm. Handig is de ring om de lens, waarmee je kunt in- en uitzoomen zoals bij losse lenzen. De knoppen zijn goed geplaatst en er blijft voldoende ruimte over voor je duim op de achterkant. Het menu heeft een logische opbouw. Helaas oogt en voelt deze camera als plastic. De handige zoeker is wel klein, heeft een lage resolutie en soms zien mensen er een regenboogeffect in. De lens met de multifunctionele ring en de AF/MF/DMF-schakelijk is van Zeiss. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.

Samenvatting

Soort
Compact - Superzoom
Optisch zoombereik
24 - 1200 mm = 50x
Sensorgrootte effectief
8 mm (1/2.3 inch)
Wifi