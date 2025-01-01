Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-HX350 is een goede bridgecamera met groot zoombereik en veel functies. Hij heeft een draaibaar scherm. Handig is de ring om de lens, waarmee je kunt in- en uitzoomen zoals bij losse lenzen. De knoppen zijn goed geplaatst en er blijft voldoende ruimte over voor je duim op de achterkant. Het menu heeft een logische opbouw. Helaas oogt en voelt deze camera als plastic. De handige zoeker is wel klein, heeft een lage resolutie en soms zien mensen er een regenboogeffect in. De lens met de multifunctionele ring en de AF/MF/DMF-schakelijk is van Zeiss. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.