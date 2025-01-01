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SonyCyber-shot DSC-HX80

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  -
  • Optisch zoombereik:  24 - 720 mm = 30x
  • Sensorgrootte effectief:  7 mm (1/2,3)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-HX80 is een compactcamera met veel functies en een groot zoombereik: een echte travelzoomcamera. Dit zakformaatje heeft een mooi ontwerp van hoogwaardige kunststof en voelt toch lekker zwaar en solide. Handig zijn het draaibare (selfie)scherm en de opklapbare zoeker. Door de goede grip op de rubberen inleg en voldoende ruimte voor je duim kun je de camera ook goed in een hand houden. De knoppen zijn klein, maar goed geplaatst en het menu is logisch opgebouwd. Dit model heeft een Carl Zeiss-lens en handmatige pop-up OLED zoeker. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.

Samenvatting

Soort
-
Optisch zoombereik
24 - 720 mm = 30x
Sensorgrootte effectief
7 mm (1/2,3)
Wifi