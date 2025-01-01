Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV is een zeer goede bridgecamera met een groot zoombereik waarbij altijd veel licht op de sensor kan vallen (diafragma 2.8). Deze camera heeft een mooi design en voelt aan als metaal. Bovenop zit een klein display waarop je instellingen kan aflezen. Er is genoeg ruimte voor de duim op de achterkant en de knoppen op de camera zijn goed geplaatst. Daarnaast heeft hij een prettige zoeker. Opvallend is de Carl Zeiss lens met diafragmaring op de lens die zowel stapsgewijs als traploos werkt. De lens heeft tevens een ring om scherp te stellen en op de camera zit een stereoaansluiting voor een hoofdtelefoon.