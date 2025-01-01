Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-RX100 V(A) is een kleine compactcamera met geavanceerde functies en handig opklapscherm. Dit model voelt solide en zwaar aan en ziet eruit als van metaal. Op de achterkant is genoeg ruimte voor je duim. De knoppen zijn klein maar goed geplaatst. Op de lens zit een multifunctionele ring. Hij heeft een draaibaar scherm en het menu is logisch opgebouwd. De kleine opklapbare zoeker is van goede kwaliteit. Dit model heeft een Zeiss-lens, een handige multifunctionele ring op de lens om het diafragma aan te passen of handmatig scherp te stellen. De zoeker is omhoog te klappen en de camera is geschikt voor Eye-Fi-kaartjes.