Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI is een kleine compactcamera met geavanceerde functies en handig opklapscherm. Dit model voelt solide en zwaar aan en ziet eruit als van metaal. Op de lens zit een multifunctionele ring. Hij heeft een draaibaar selfiescherm en het menu is logisch opgebouwd. Op de achterkant is genoeg ruimte voor je duim en de camera is met één hand vast te houden. De knoppen zijn klein maar goed geplaatst en de kleine opklapbare zoeker werkt prettig. Helaas werken de functies van het aanraakscherm minder prettig. Dit model heeft een Zeiss-lens, een handige multifunctionele ring op de lens om het diafragma aan te passen of handmatig scherp te stellen. De zoeker is omhoog te klappen.