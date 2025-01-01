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SonyCyber-shot DSC-RX100 VI

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Geavanceerd
  • Optisch zoombereik:  24 - 200 mm = 8x
  • Sensorgrootte effectief:  16 mm (13.2 x 8.8 mm (1 inch))

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI is een kleine compactcamera met geavanceerde functies en handig opklapscherm. Dit model voelt solide en zwaar aan en ziet eruit als van metaal. Op de lens zit een multifunctionele ring. Hij heeft een draaibaar selfiescherm en het menu is logisch opgebouwd. Op de achterkant is genoeg ruimte voor je duim en de camera is met één hand vast te houden. De knoppen zijn klein maar goed geplaatst en de kleine opklapbare zoeker werkt prettig. Helaas werken de functies van het aanraakscherm minder prettig. Dit model heeft een Zeiss-lens, een handige multifunctionele ring op de lens om het diafragma aan te passen of handmatig scherp te stellen. De zoeker is omhoog te klappen.

Samenvatting

Soort
Compact - Geavanceerd
Optisch zoombereik
24 - 200 mm = 8x
Sensorgrootte effectief
16 mm (13.2 x 8.8 mm (1 inch))
Wifi