Samsung serieus cameramerk

Nieuws|Samsung heeft met de NX1 een camera met professionele kwaliteit neergezet. In onze nieuwste cameratest komt hij met een ongekende 8,0 als beste systeemcamera uit de test. Dit testresultaat behaalt hij mede dankzij de lichtsterke 16-50mm/1:2-2.8-lens. Met een minder lichtsterke lens komt hij in dezelfde test iets lager uit.

Dure jongen

Voor de gemiddelde consument is de NX1 alleen interessant om over te lezen: met de lens uit de test kost de NX1 zo’n €2600. Niet de duurste combinatie in de test, maar wel in de NX-serie van Samsung. Die serie begint met zo’n €300 bij de hele kleine NX mini die in april 2014 op de markt kwam.

Vaak is de prijs/kwaliteitverhouding van Samsung redelijk gunstig. Ook in onze lenzenvergelijker valt de zeer goede Samsung NX 2/30mm met een prijs van €259 echt op tussen modellen die meestal (ruim) meer dan €500 kosten.

Vergelijk alle actuele Samsung NX-camera's

Concurrentie spiegelreflex

Wie naast zijn smartphone een camera koopt, wil wel iets bijzonders. Net als de geavanceerde compactcamera's zijn ook de compacte systeemcamera’s een serieuze concurrent voor de spiegelreflex, omdat ze ook een grote ‘gevoelige plaat’ en verwisselbare lenzen hebben. Ze zijn er in alle soorten en maten, voor beginners en professionals.

Consumentengids vs online

In de test systeemcamera’s in de Consumentengids van januari staan twee andere systeemcamera’s genoemd als Besten uit de test, met een 7,9. Na het drukken van de gids zijn nieuwe testresultaten binnengekomen. Op onze website is het bijbehorende logo inmiddels verplaatst naar de nieuwe Beste uit de test, de Samsung NX1 met 16-50mm/1:2-2.8-lens.

Bekijk ook de andere camera's die we in januari hebben getest:

de Panasonic Lumix DMC-GM5 : een kleine systeemcamera;

de Fujifilm Finepix X30 en twee andere geavanceerde compactcamera’s;

de Sony Smartshot ILCE-QX1: een systeemcamera zonder scherm, voor gebruik met smartphone;

de Samsung Galaxy Note 4 en twee andere smartphones;

de Canon EOS 7D II: een flinke spiegelreflexcamera.

