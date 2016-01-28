Samsung-stopt-met-camera's

In onze vergelijkers van camera's en lenzen plaatsen we bij elk Samsungproduct een waarschuwing.

Dalende vraag

Samsung stopt in Nederland met de verkoop van foto- en videocamera's omdat de vraag ernaar 'geleidelijk en aanhoudend' daalt. De sales- en marketingactiviteiten worden daarom afgebouwd. Onze buitenlandse zusterorganisaties zien lokaal hetzelfde gebeuren.

Samsung wil niet bevestigen dat de productie wereldwijd gestaakt wordt. Maar het lijkt erop dat alle lopende bestellingen geproduceerd worden en dat het daarna einde oefening is. Zowel Samsung als Nikon ontkennen eerdere geruchten dat Nikon Samsungs cameratechnologie zou overnemen.

Garantie

Als de productie stopt, zullen op langere termijn reparatieonderdelen schaars worden. Volgens Samsung verandert er echter niets aan de serviceverlening en de afgesproken garantievoorwaarden. 'De klant kan naar ons contact center blijven bellen (0900-Samsung), ook nadat de garantieperiode is verstreken.' Buiten garantie worden er wel kosten voor reparaties gerekend. Reparaties op camera's worden uitgevoerd door Tech Repair in Bergen op Zoom.

Let op! De verkoper van het product is je eerste aanspreekpunt als je aanspraak wilt maken op garantie.