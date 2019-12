Sony QX10 en QX100

Eerste indruk|De Sony QX10 en de QX100 zijn een nieuw soort camera, zonder scherm of zoeker. Hij is ontworpen om samen te werken met een smartphone. Na onze eerste kennismaking met de QX10 (en QX100) op de IFA in Berlijn, konden we thuis in Den Haag een geleend exemplaar wat langer uitproberen, met een Sony Xperia Z1 smartphone.

Review: Sony QX10

De Sony DSC-QX10 is een nieuw soort camera, zonder scherm of zoeker. Hij is speciaal ontworpen om samen te werken met een smartphone. Je zet 'm vast op de smartphone: een opzetcamera. Camera en smartphone communiceren via wifi(-direct). Een opzetcamera is wat ons betreft een veelbelovend concept, maar de wifi-verbinding tussen camera en telefoon is (nog) niet snel en betrouwbaar genoeg.

Eerste indruk

Op de consumentenelectronicabeurs IFA in Berlijn maakten we voor het eerst kennis met de QX10 (en QX100, zie tab Preview, met filmpje). Inmiddels hebben we een geleend exemplaar van de QX10 wat langer kunnen uitproberen, met een smartphone en de benodigde Sony Play Memories app.

In deze 'eerste indruk' letten we vooral op de bediening. De complete testresultaten van onze vergelijkende test met een zelf ingekocht model publiceren we begin november (onder voorbehoud).

Grotere sensor en optische zoom

De specificaties van de QX10 zijn vergelijkbaar met die van de eerder geteste Sony DSC-WX200. De QX10 gebruikt dus de sensor en zoomlens van een Sony compactcamera. Daarmee geef je je smartphone optische zoom in plaats van digitale zoom en (meestal) een grotere sensor.

Zie ook onze uitleg over 'Optische zoom en digitale zoom' en 'Cameralens en beeldsensor bepalen beeldkwaliteit'.

Beeldkwaliteit

Uitgezoomd bij daglicht zie je weinig verschil tussen de foto's van de Xperia Z1 en de QX10. De sensor van de Xperia Z1 is overigens even groot als die van de QX10. Het grote verschil wordt duidelijk als je gaat inzoomen: klik maar eens op de foto's hieronder. De fotokwaliteit van de QX10 is veel beter (rechts) dan die van de ingebouwde camera van de Xperia (midden).

Bij weinig licht wordt het zoekerbeeld nogal grofkorrelig, maar de uiteindelijke foto's zien er een stuk beter uit.

Aanraakverbinding

Het grootste nadeel van dit leuke camera-concept is dat het verbinden met de telefoon niet altijd werkt en zeker niet snel werkt. In het ideale geval:

• zet je de smartphone aan,

• houd je het NFC-logo van de camera direct tegen het NFC-logo van de telefoon;

• gaat de camera vanzelf aan;

• komt een directe wifi-verbinding tot stand tussen telefoon en camera;

• opent de Sony Play Memories app;

• en zie je het zoekerbeeld op het telefoonscherm verschijnen.

Alles bij elkaar ben je dan wel minstens 20 seconden verder. Maar soms komt de verbinding helemaal niet tot stand. Dan heb je dus weinig aan je fancy QX10.

Als je telefoon geen NFC (Near Field Communication) heeft, moet je het wifi-wachtwoord van de camera eenmalig overnemen in de wifi-instellingen van je telefoon. Het wachtwoord staat op de 11-talige handleiding en in het batterijcompartiment van de camera.

Fotograferen en filmen

Zolang de telefoon-cameraverbinding niet verbroken wordt, werkt het prima met de QX10. De camera geeft het zoekerbeeld door aan het scherm van de telefoon. Het grote scherm van de Xperia Z1 is natuurlijk super om mee te fotograferen. Het reageert lekker snel. Bij een oude smartphone als de iPhone 3GS is het zoekerbeeld onwerkbaar traag.

Sony Play Memories app

Je kunt de zoom- en ontspanknop op de camera makkelijk bedienen als je hem op de juiste manier vasthoudt, waarbij je hand de camera ondersteunt. Op het scherm zie je ook een zoom- en ontspanknop. Die werken prima. Ook kun je op het scherm het gewenste scherpstelpunt aangeven en wisselen tussen fotograferen en filmen.

Op de Sony Xperia Z1 zit ook een fysieke ontspanknop. Helaas kun je die knop op de telefoon niet gebruiken voor de QX10, want dan schakelt de Sony Play Memories app uit en opent de gewone camera-app, die gebruik maakt van de ingebouwde camera.

Je kunt instellen op welk formaat de foto's opgeslagen moeten worden op het micro-SD-kaartje en op de telefoon. De keuzemogelijkheden zijn beperkt. Ook ziet het instellingenmenu van de Sony Play Memories app er in het Nederlands niet zo goed uit.

Al met al is het jammer dat de camera alleen samenwerkt met de Sony Play Memories app en niet met andere apps.

Foto's bekijken

Als je je foto's wilt bekijken, verbreekt de verbinding tussen camera en telefoon, omdat er in de Sony Play Memories app geen afspeelmogelijkheid zit. De telefoon schakelt daarom over naar een afspeel-app. Als je weer verder wilt met fotograferen, moet je opnieuw verbinding maken.

Geheugenkaart en accu

De camera werkt met een micro-SD-geheugenkaartje. Als die er bijvoorbeeld verkeerd-om in zit, knippert het aan/uit-lampje (rood). Omdat normaal gesproken het lampje groen is, zou je kunnen concluderen dat de accu van de QX10 bijna leeg is. Op de camera zit een mini-lcd-schermpje waarop je de batterijcapaciteit kunt zien en een indicatie verschijnt wanneer de geheugenkaart er niet (goed) in zit.

Conclusie

Het concept achter de Sony DSC-QX10 is veelbelovend en het principe werkt. De uitvoering laat helaas nog wat te wensen over.

Pluspunten

• Optische zoom voor smartphone.

• Eenvoudige bevestiging op smartphone.

• Geschikt voor de meeste smartphones.

• Zelf wachtwoord invoeren niet nodig met NFC.

Minpunten

• Je kunt niet altijd vertrouwen op de verbinding tussen camera en smartphone.

• De camera werkt alleen samen met de Sony Play Memories app.

• De Sony Play Memories app is beperkt in zijn mogelijkheden.

Preview: Sony QX10 en QX100

De smartphone en de camera gaan interessante huwelijken aan op de IFA. Samsung heeft de NX Galaxy met Android en heeft eerder al smartcamera's en camera-smartphones uitgebracht. Sony gooit het over een andere boeg met de QX10 en QX100: 2 opzetcamera's voor smartphones, die eruit zien als lenzen.

Gebruik met smartphone

De opzetcamera's zijn te gebruiken met Android en iOS smartphones en tablets. Het scherm van de smartphone gebruik je als zoekerbeeld. Het is de bedoeling dat je de module aan je smartphone vastklemt, maar het is ook mogelijk om hem los te gebruiken. Zo kun je vanuit verschillende, lastige hoeken fotograferen. Hij past ook op een statief.

Objectief en sensor

De opzetcamera's bestaan uit een objectief en sensor. De QX10 heeft dezelfde sensor en lens als de Sony DSC-WX200 compactcamera. De lens heeft 10 keer optische zoom. De QX100 heeft een grote sensor, dezelfde als die van de geavanceerde compactcamera Sony Cyber-shot DSC-RX100 II. Ook de lens is hetzelfde: 28-100 mm (3,6 keer zoom) met diafragma f1.8 - f4.9.

Aanraakverbinding

Foto's worden opgeslagen op een Micro-SD geheugenkaart en op het verbonden apparaat. Het verbinden van smartphone en opzetcamera gaat via WiFi Direct. Om te kunnen fotograferen heb je de Sony Play Memories app nodig. Direct verbinding maken kan met NFC. Als je smartphone dat ook heeft, hoeven de apparaten elkaar alleen maar aan te raken voor verbinding.

Hands-on

We hebben de opzetcamera's even gebruikt in combinatie met een Sony Experia Z1. Het bevestigen van het systeem is zo gebeurd met een opzetstuk dat zich vastgrijpt aan je camera. Hoewel het even wennen is om een grote en zware lens te gebruiken op een dunne en lichte smartphone, voelde de combinatie best natuurlijk. Het hogeresolutie-scherm is een prima zoeker. Bij snelle bewegingen waren er bijna geen haperingen merkbaar. Het scherpstellen en afdrukken is te vergelijken met de normale camera app op je smartphone. Op de lens zit een knop om af te drukken. Daar is lastig bij te komen, maar het is wel handig als de lens is losgekoppeld van de telefoon.

De Sony QX10 kost €199, voor de QX100 betaal je €449. Ze zijn te koop vanaf 20 september.