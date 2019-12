Eerste indruk|De nieuwste versie van de immens populaire Philips Airfryer is de XXL. Die doet zijn naam eer aan: er passen veel grotere porties in dan in de Philips Airfryer XL. Wat voegt de XXL nog meer toe aan het toch al lijvige Airfryer-assortiment? Een vergelijking met de Philips Airfryer XL.

Update oktober 2017

We hebben de Philips Airfryer XXL Avance en de Airfryer XXL Viva in oktober 2017 grondig getest. Bekijk de testresultaten van meer dan 40 airfryers.

Goed voor grote porties

In de Philips Airfryer XXL passen inderdaad (veel) grotere porties dan in de Philips Airfryer XL. Het resultaat met de maximale hoeveelheden in de XXL is goed - vaak iets beter dan in de XL - maar de baktijden zijn flink langer. Zo moet 1400 gram diepvriesfrites 32 minuten in de XXL terwijl 1000 gram in de XL al na 16 minuten klaar is.

De splinternieuwe Airfryer XXL is ook nog flink duurder dan de XL-versie. De verschillen tussen de Philips Airfryer XXL en de Philips Airfryer XL zijn - afgezien van de portiegrootte - erg klein.

De XXL is daarmee vooral aantrekkelijk voor wie de andere Philips Airfryers te klein vindt. Wie genoeg heeft aan de kleinere maten, kan vanwege de prijs beter voor de XL kiezen.

Vergelijk Philips Airfryer XXL en Philips Airfryer XL

Airfryer Avance Collection XXL Airfryer Viva Collection XXL Airfryer Avance Collection XL Type HD9650 HD9630 HD9240 Richtprijs vanaf €280 vanaf €230 vanaf €170 Bediening Digitaal display i.c.m. draaiknop 2 draaiknoppen Digitaal display met tiptoets Technologie Twin Turbo Star technology Twin Turbo Star technology Rapid Air Afmeting (lxbxh) 322 x 433 x 316 mm 322 x 433 x 316 mm 315 x 302 x 423 mm Gewicht apparaat 8 kg 7,9 kg 7 kg Max. portie diepvriesfrites 1400 gram 1400 gram 1000 gram Baktemperatuur

diepvriesfrites 180 °C 180 °C 200 °C Geadviseerde baktijd voor max. portie frites 32 minuten 32 minuten 16 minuten

Beste frietjes

De Philips Airfryer XXL is in afmetingen en gewicht niet eens zoveel groter dan de XL, maar er kunnen porties in die de helft tot 3 keer groter zijn dan wat er in de XL past. Bijvoorbeeld 1400 gram diepvriesfrites in plaats van 1000 gram, en maar liefst 1800 gram kippenboutjes tegenover maar 600 gram in de XL.

Volgens Philips kan de Airfryer XXL dat dankzij de nieuwe Twin Turbo Star-techniek die we vorig jaar al tegenkwamen op de Philips Airfryer HD9643 en die de beste frietjes opleverde in onze test aifryers.

Baktijden en Temperatuur

Voor de Philips Airfryer XXL worden andere baktijden en baktemperaturen geadviseerd dan voor de XL.

XXL voor 1400 gram diepvriesfrites: baktijd 32 minuten op 180°C.

XL: voor 1000 gram diepvriesfrites: baktijd 16 minuten op 200°C.

Die langere baktijd op een lagere temperatuur werkt goed. Wij bakten de maximale portie diepvries-ovenfrites én de maximale portie kipdrumsticks (600 gram in de XL tegen 1800 gram in de XXL) volgens de instructies. Zowel de ovenfrites als de kip werd een tikje mooier in de XXL dan in de XL. Maar ja, als het resultaat in de XL nog een beetje bleekjes is, dan kun je er zo nog een paar minuutjes bij doen.

Display

De Philips Airfryer XXL is er in 2 uitvoeringen:

de Avance met een digitaal display.

de Viva zonder display, maar met 2 draaiknoppen voor temperatuur en tijd (zie afbeelding).

Handig van het digitale display is dat je de tijd en temperatuur tegelijkertijd in beeld hebt, terwijl het bij de Philips Airfryer XL óf het een, óf het ander is.

Als je de Airfryer XXL aanzet, kom je in eerste instantie uit bij de 5 voorgeprogrammeerde instellingen op het display, voor onder andere diepvriesfrites, kip en vis. Dat blijkt niet meer te zijn dan een voorgeprogrammeerde temperatuur – de benodigde baktijd moet je zelf instellen, omdat die afhangt van de grootte van de portie.

Vetverminderaar

Ook nieuw in de Airfryer XXL is de ‘vetverminderaar’, een uitneembare extra bodem onder het mandje die zou bijdragen aan een andere claim van Philips: ‘tot 90% minder vet’. Minder dan wat? Onderaan de productinformatie staan verschillende opties waar je blijkbaar uit mag kiezen: ‘dan kip en varkensvlees ten opzichte van een traditionele friteuse en wokken’ en ‘in vergelijking met een traditionele Philips-frituurpan’.

Het enige dat wij van de ‘vetverminderaar’ merkten was de extra afwas die hij oplevert en dat hij elke keer bij het erin doen en eruit halen langs de anti-aanbaklaag schuurt.

Verwijderbare bodem

De bodem van het mandje kan eruit bij de XXL. Waarschijnlijk om het schoonmaken - waarover in de vele online Airfryer-fora vaak gemopperd wordt - makkelijker te maken. Wij merkten vooral dat de bodem er nog weleens ongewild uitvalt als je iets uit het mandje wilt schudden en bij de afwas. Het mandje heeft zonder bodem behoorlijk scherpe randen aan de onderkant.

Vaatwasser

Volgens Philips mogen de losse onderdelen, zoals de bak en het mandje, in de vaatwasser. Er zijn 2 goede redenen om dat niet te doen. De eerste is dat de anti-aanbaklaag op deze onderdelen slecht tegen vaatwasmiddelen kan. De tweede is dat de bak en het mandje zó groot zijn, dat ze met elkaar de complete onderste lade van een standaardmaat vaatwasser in beslag nemen.

Accessoires

Bij de goedkoopste uitvoeringen van de Philips Airfryer XXL worden geen extra accessoires meegeleverd. Net zoals bij de kleinere Airfryers kun je er wel weer van alles bijkopen, zoals een bakvorm, bakplaat, grillpan en rekje.

Jammer is dat de accessoires met een handvat uit de kleinere maten Airfryers, zoals de bakplaat en grillpan, niet in de Airfryer XXL passen. Maar op de vele online platforms die over de Airfryer gaan, staan tal van tips en handigheidjes om dit soort vervelende verrassingen te omzeilen.

Daar vind je ook talloze recepten en handige tips van gebruikers. Bijvoorbeeld hoe je een recept als 'kokos-banaanbeignets' - waarbij je bananen in een los beslag doopt en dan in de Airfryer bakt - kunt uitvoeren zonder je hele Airfryer onder te kliederen.

