Tefal reageert op klachten over lekkende Oléoclean

Ondanks de twee slechte reviews over de Tefal FR7013 Oléoclean in de vergelijker is er volgens Tefal niets structureel mis met deze friteuse:

'Wij krijgen zelden klachten over lekkage van frituurvet. De voornaamste oorzaak die wij kunnen aandragen is dat het ventiel onderaan de friteuse niet meer goed sluit doordat kleine resten frituurvet rond het ventiel zijn komen te zitten. Als het ventiel niet goed meer sluit kan dit op den duur lekkage veroorzaken. Wij adviseren consumenten dan ook regelmatig het ventiel schoon te maken.

Andere oorzaken van lekkage van frituurvet kunnen zijn dat de deksel van de opvangbak niet goed gesloten is en dat de frituurpan op een ongelijke ondergrond staat. Helaas is het soms ook niet te achterhalen wat de reden van de lekkage is.'

Als pleister op de wonde verklaart Tefal: "Mochten wij deze klachten ontvangen, dan nemen wij ten alle tijden het apparaat retour om deze te repareren dan wel te vervangen." Klachten kunnen onder andere gemeld worden via het contactformulier op de website van Tefal.

Capaciteit van opvangbak

Dan waren er ook klachten over dat de opvangbak voor het frituurvet zou overstromen. Daarop antwoordt Tefal: 'De capaciteit van de opvangbak komt precies overeen met de maximale hoeveelheid frituurvet zoals aangegeven in de binnenpan van het apparaat. Als de gebruiker méér frituurvet in de friteuse doet dan de aangegeven maximale hoeveelheid, dan zal dit niet passen in de opvangbak en overstroomt deze dus.'