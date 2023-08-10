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Geldgids 5/2023

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 5 uit 2023.

Gepubliceerd op:10 augustus 2023

Overbruggingskrediet (p. 10-13)

Studiefinanciering (p. 14-17)

Woning splitsen (p. 30-33)

Duurzaam beleggen (p. 37-39)

Aanschafwaarderegeling (p. 41-45)

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