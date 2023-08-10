Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 5 uit 2023.Overbruggingskrediet (p. 10-13) Tabel Rente en voorwaarden overbruggingskrediet (pdf, peildatum: 1 augustus 2023) Overbruggingshypotheek: hoe werkt het? Studiefinanciering (p. 14-17) Aanvullende beurs of toelage: Hoeveel is het? Wat zijn de voorwaarden voor zorgtoeslag? Wat moet je regelen als je 18 wordt? Studieschuld en hypotheek Hoe zwaar telt mijn studieschuld mee voor mijn hypotheek? Hypotheek en studieschuld Woning splitsen (p. 30-33) Woningsplitsing: stappenplan De potentie van splitsen en optoppen Duo-wonen Financiële en juridische gevolgen van inwonen Ikgasplitsen.nl Duurzaam beleggen (p. 37-39) Actueel overzicht van prestaties artikel 9-fondsen (Peildatum: 1 augustus 2023 - Voor leden met een Geld & Recht- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap) Aanschafwaarderegeling (p. 41-45) Autoverzekering vergelijken 2023 Aanschafwaarderegeling voor je auto? Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu