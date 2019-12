Florabest Accu Maairobot

Conclusie

€500 voor een robotmaaier (van Lidl) lijkt misschien niet zo goedkoop. Maar dat is het wel degelijk. Je vindt niet gemakkelijk een andere robotmaaier met een Li-ion accu en zo’n groot maaibereik (650 m2) voor deze prijs.

De maaier oogt solide. Hij lijkt niet extreem goedkoop, maar is wel erg eenvoudig. Extra’s zoals een regensensor of een diefstalalarm ontbreken.

Het installeren van de robotmaaier is niet gemakkelijk en soms zelf ronduit frustrerend. Het lukte ons in meer dan 20 uur niet om de maaier probleemloos te laten maaien. Uiteindelijk werkt de maairobot, maar voor het installeren heb je minimaal een dag, gereedschap, wat handigheid en veel geduld nodig. Dat is bij andere robotmaaiers ook zo, maar de zeer beperkte instelmogelijkheden van de Florabest helpen zeker niet.

Het is dus geen aanrader, maar hij maait wel. Dus als je een beetje handig bent en genoeg tijd hebt, koop je voor €500 een goedkope robotmaaier. Ben je op zoek bent naar wat meer gemak? Dan kun je beter wat meer geld uitgeven, of wachten tot geavanceerdere maaiers goedkoper worden.

Goedkoop?

Toen we in 2016 voor het eerst robotgrasmaaiers testten, was het zoeken naar exemplaren onder de €1000. Twee jaar later zien we dat ze wel iets goedkoper worden. Instapmodellen van merken als Bosch en Gardena heb je nu voor rond de €800, en oudere modellen soms afgeprijsd voor €700.

Modellen rond de €500 euro zijn zeldzaam. Robomow en Wolf-Garten maken kleine robotmaaiers rond die prijs, maar deze hebben een loodaccu en zijn bedoeld voor gazonnen van circa 150 m2. De robotmaaier van de Lidl heeft een 28V Li-ion accu en is volgens de opgave van de fabrikant geschikt voor gazonnen tot 650 m2. En dat maakt deze maaier dus wel degelijk uniek. Vooral de Li-ion accu is een grote pré. Deze accu’s zijn van goede kwaliteit en laden veel sneller op.

Solide, maar geen extra’s

Vijfhonderd euro is dus goedkoop voor een robotmaaier met deze specificaties. Maar is het ook wat? De Florabest maaier lijkt niet goedkoop. Hij voelt solide aan en de kap is gemaakt van stevig plastic. De bewegende onderdelen zien er niet uit alsof ze al na een week kapot gaan.

Maar uit een inventarisatie van de opties, blijkt toch wel dat we hier met een budgetmodel te maken hebben. De opvallendste extra’s die we missen zijn een regensensor en een diefstalalarm. Veel andere maaiers hebben deze opties wel. Een regensensor zorgt dat de maaier niet maait als het regent. Hiermee voorkom je dat hij nat gras maait, of vast komt te zitten in de modder. Een antidiefstalalarm geeft bijvoorbeeld een hard geluidssignaal als de maaier en het basisstation van elkaar worden gescheiden. Dat is handig, want een maairobot rijdt vrij door de tuin en is daarom een potentiële prooi voor dieven.

Standaard werking

De robotmaaier van Lidl werkt hetzelfde als de meeste robotmaaiers. Je maakt met een (elektrische) begrenzingsdraad een lus rondom je gazon door de draad met grondpinnen vast te zetten. Die begrenzingsdraad sluit je aan 2 kanten aan op het basisstation. Het basisstation stuurt een zwak stroompje door de begrenzingsdraad. Dit herkent de robotmaaier. Hij weet dus precies waar je gazon ophoudt en waar zijn basisstation is.

De maaier rijdt zelf zijn laadstation in. Als de accu is opgeladen, maait hij eerste langs de begrenzingsdraad. Daarna rijdt hij kriskras over het maaiveld. Als de accu bijna leeg is, gaat hij terug naar basisstation en daarna herhaalt de cyclus zich. Net zo lang tot de ingestelde maaitijd is verstreken. Lage obstakels in het gazon moet je onderdeel maken van de begrenzingslus. Tegen grotere obstakels zoals bomen rijdt de maaier gewoon aan, waarna hij omdraait.

Begrenzingsdraad

Bij de Florabest Accu maairobot krijg je 150 meter begrenzingsdraad. Dat is riant, want daar kun je een vierkant gazon van zo’n 35 bij 35 meter mee begrenzen. Dus daar is niet op bespaard. Overigens zou de robotmaaier moeten werken met elke soort elektriciteitsdraad.

Je krijgt bij de draad 150 grondpinnen, en dat is weer een beetje weinig. Want je moet de draad om de 50 tot 80 cm strak tegen de grond vastzetten met een grondpin. Doe je dat niet, dan snijdt de maaier zijn eigen begrenzingsdraad door.

Bediening

De eenvoud van deze robotmaaier blijkt toch het meest uit de bediening. Die is heel eenvoudig, en ook wel een beetje beperkt. Andere robotmaaiers kun je bedienen en instellen met een uitbreide app en toch op z'n minst met een schermpje. Bij de Florabest maaier heb je alleen een paar knoppen. Je kunt de maaitijd instellen op 4, 6 8 en 10 uur per dag. De eerste keer dat je de maaier instelt en start, is ook het moment dat de maaier de volgende dag begint met maaien. Wil je dat de maaier 's nachts maait? Dan moet je de eerste keer dus midden in de nacht uit bed om hem in te stellen.

Lastige installatie

In theorie werkt de robotmaaier nadat je de begrenzingsdraad hebt aangesloten en hem voor het eerste start. De praktijk bleek weerbarstiger. We hebben in de voorbereiding van deze review zo’n 20 uur gestoken, en nog steeds hebben we de motormaaier niet goed aan de praat. Het was allemaal behoorlijk frustrerend. Het eerste exemplaar uit de webshop van de Lidl bleek niet goed te werken, maar door de beperkte bedieningsmogelijkheden duurde het een tijdje voor we dat door hadden. De maaier ging wel gewoon aan, maar kon het signaal van de begrenzingsdraad niet detecteren. De 2 vervangende modellen die Lidl vervolgens leverde, deden het wel als verwacht.

Maar ook daarna ging de installatie niet als een zonnetje. Het correct leggen en testen van de begrenzingsdraad is door de soms onbegrijpelijke bediening erg moeilijk en tijdrovend. En nog vervelender. Tot wel 4 keer toe maaide de robotmaaier zijn eigen begrenzingsdraad door. De maaier houdt dan meteen op met werken, en je moet de draad repareren. Dat is erg lastig. En hoe veel grondpinnen we ook gebruikten, het bleef maar voorkomen. Waarschijnlijk is de enige oplossing voor dit probleem om de begrenzingsdraad ongeveer 1 cm diep in te graven. Maar dat is flink wat werk. En dat is juist wat potentiële kopers van een robotgrasmaaier niet willen.

De Florabest robotgrasmaaier is de komende maanden verkrijgbaar in de webshop van Lidl. Als we in de komende maanden tot nieuwe inzichten komen over dit product zullen we deze review bijwerken.