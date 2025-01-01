Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De EMax38i van Black+Decker is een elektrische grasmaaier met snoer. Het gewicht van de maaier is 13,3 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De EMax38i van Black+Decker kan worden ingesteld op 6 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 20 mm en 70 mm. De maaibreedte is 38 cm.