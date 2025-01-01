Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Central Park CPAP 40V4X2-46 is een accu grasmaaier. Het gewicht is 25,5 kg en er is ondersteuning voor mulching. Een grasmaaier met mulchingfunctie hakt het gemaaide gras extra fijn en verspreidt het terug over het gazon, waardoor het gras gezonder wordt en er minder grasafval ontstaat. De CPAP 40V4X2-46 kan worden ingesteld op 7 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 25 mm en 75 mm. De maaibreedte is 46 cm. Te koop bij Praxis onder artikelnummer 5631573.