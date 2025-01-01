Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Central Park zijn CPE 1434/2 is een elektrische grasmaaier met snoer. De maaier weegt 16,3 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De CPE 1434/2 van Central Park heeft 5 standen waar je de maaihoogte mee instelt op je eigen voorkeur. De laagste maaihoogte is 25 mm en de hoogste is 75 mm. De maaibreedte is 34 cm. Te koop bij Praxis onder artikelnummer 5579008.