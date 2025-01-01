Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Ook bekend als de Praxis Central Park Handgrasmaaier HW 30. Deze Central Park Kooimesmaaier is een handgrasmaaier. Het gewicht is 6,9 kg en er is geen ondersteuning voor mulching. Een grasmaaier met mulchingfunctie hakt het gemaaide gras extra fijn en verspreidt het terug over het gazon, waardoor het gras gezonder wordt en er minder grasafval ontstaat. De Kooimesmaaier geeft je de keuze uit 3 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 15 mm en als hoogste 42 mm. De maaibreedte is 30 cm. Te koop bij Praxis onder artikelnummer 5202889.