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FlymoTurbo 400

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Elektrische grasmaaier met snoer
  • Maaibreedte:  40 cm
  • Mulching:  Nee

Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Pluspunten

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze Flymo Turbo 400 is een elektrische grasmaaier met snoer. Het gewicht is 7,5 kg en er is geen ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze Flymo Turbo 400 kan worden ingesteld op 4 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 15 mm en 41 mm. De maaibreedte is 40 cm.

Samenvatting

Soort
Elektrische grasmaaier met snoer
Maaibreedte
40 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
15 mm
Maximale maaihoogte
41 mm
Inhoud opvangbak
-
Gewicht
7,5 kg