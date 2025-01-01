GammaAGM-36 34 cm

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Gamma AGM-36 34 cm is een accu grasmaaier. Het gewicht is 15,2 kg en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De AGM-36 34 cm van Gamma kan worden ingesteld op 6 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 20 mm en 70 mm. De maaibreedte is 30 cm. Te koop bij Gamma met artikelnummer 517589.