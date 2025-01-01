Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gamma zijn GM-1300/33 is een elektrische grasmaaier met snoer. De maaier weegt 8,8 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Een grasmaaier met mulchingfunctie hakt het gemaaide gras extra fijn en verspreidt het terug over het gazon, waardoor het gras gezonder wordt en er minder grasafval ontstaat. De GM-1300/33 heeft 5 standen waar je de maaihoogte mee instelt op je eigen voorkeur. De laagste maaihoogte is 25 mm en de hoogste is 65 mm. De maaibreedte is 33 cm. Te koop bij Gamma met productnummer 155427.