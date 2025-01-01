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GammaGM-1600/36

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Elektrische grasmaaier met snoer
  • Maaibreedte:  36 cm
  • Mulching:  Ja

Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De GM-1600/36 van Gamma is een elektrische grasmaaier met snoer. Het gewicht van de maaier is 11,8 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Een grasmaaier met mulchingfunctie hakt het gemaaide gras extra fijn en verspreidt het terug over het gazon, waardoor het gras gezonder wordt en er minder grasafval ontstaat. De GM-1600/36 geeft je de keuze uit 5 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 20 mm en als hoogste 70 mm. De maaibreedte is 36 cm. Te koop bij Gamma met productnummer 155428.

Samenvatting

Soort
Elektrische grasmaaier met snoer
Maaibreedte
36 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
20 mm
Maximale maaihoogte
70 mm
Inhoud opvangbak
32 liter
Gewicht
11,8 kg