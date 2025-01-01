Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De GM-1600/36 van Gamma is een elektrische grasmaaier met snoer. Het gewicht van de maaier is 11,8 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Een grasmaaier met mulchingfunctie hakt het gemaaide gras extra fijn en verspreidt het terug over het gazon, waardoor het gras gezonder wordt en er minder grasafval ontstaat. De GM-1600/36 geeft je de keuze uit 5 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 20 mm en als hoogste 70 mm. De maaibreedte is 36 cm. Te koop bij Gamma met productnummer 155428.