Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gamma zijn GM-33 is een elektrische grasmaaier met snoer. De maaier weegt 9 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze Gamma GM-33 geeft je de keuze uit 5 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 20 mm en als hoogste 60 mm. De maaibreedte is 33 cm. Te koop bij Gamma met artikelnummer 557647.