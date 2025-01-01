Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Gamma Handgrasmaaier HM-30b is een handgrasmaaier. Het apparaat weegt 6,4 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Een grasmaaier met mulchingfunctie hakt het gemaaide gras extra fijn en verspreidt het terug over het gazon, waardoor het gras gezonder wordt en er minder grasafval ontstaat. De Handgrasmaaier HM-30b heeft 3 standen waar je de maaihoogte mee instelt op je eigen voorkeur. De laagste maaihoogte is 15 mm en de hoogste is 40 mm. De maaibreedte is 30 cm. Te koop bij Gamma met artikelnummer 454531.