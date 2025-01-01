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GardenaKooimesmaaier 400

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Handgrasmaaier
  • Maaibreedte:  40 cm
  • Mulching:  Nee

Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Pluspunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Gardena Kooimesmaaier 400 is een handgrasmaaier. Het apparaat weegt 8,9 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De Kooimesmaaier 400 van Gardena geeft je de keuze uit 4 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 12 mm en als hoogste 42 mm. De maaibreedte is 40 cm.

Samenvatting

Soort
Handgrasmaaier
Maaibreedte
40 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
12 mm
Maximale maaihoogte
42 mm
Inhoud opvangbak
-
Gewicht
8,9 kg