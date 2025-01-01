Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Gardena Kooimesmaaier 400 is een handgrasmaaier. Het apparaat weegt 8,9 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De Kooimesmaaier 400 van Gardena geeft je de keuze uit 4 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 12 mm en als hoogste 42 mm. De maaibreedte is 40 cm.