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GardenaPowerMax Li-18/32

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Accugrasmaaier
  • Maaibreedte:  32 cm
  • Mulching:  Nee

Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De PowerMax Li-18/32 van Gardena is een accu grasmaaier. Het gewicht van de maaier is 8,6 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze Gardena PowerMax Li-18/32 heeft 12 standen waar je de maaihoogte mee instelt op je eigen voorkeur. De laagste maaihoogte is 20 mm en de hoogste is 60 mm. De maaibreedte is 32 cm.

Samenvatting

Soort
Accugrasmaaier
Maaibreedte
32 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
20 mm
Maximale maaihoogte
60 mm
Inhoud opvangbak
-
Gewicht
9 kg