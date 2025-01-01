icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

GardenaPowerMax Li-40/32 (zonder accu)

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Accugrasmaaier
  • Maaibreedte:  32 cm
  • Mulching:  Nee

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Gardena haar PowerMax Li-40/32 (zonder accu) is een accu grasmaaier. Het apparaat heeft een gewicht van 8,4 kg en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De PowerMax Li-40/32 (zonder accu) van Gardena heeft 12 standen waar je de maaihoogte mee instelt op je eigen voorkeur. De laagste maaihoogte is 20 mm en de hoogste is 60 mm. De maaibreedte is 32 cm.

Samenvatting

Soort
Accugrasmaaier
Maaibreedte
32 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
20 mm
Maximale maaihoogte
60 mm
Inhoud opvangbak
-
Gewicht
8 kg