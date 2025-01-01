Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gardena haar PowerMax Li-40/32 (zonder accu) is een accu grasmaaier. Het apparaat heeft een gewicht van 8,4 kg en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De PowerMax Li-40/32 (zonder accu) van Gardena heeft 12 standen waar je de maaihoogte mee instelt op je eigen voorkeur. De laagste maaihoogte is 20 mm en de hoogste is 60 mm. De maaibreedte is 32 cm.