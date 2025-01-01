IntratuinPremium grasmaaier op accu

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Intratuin Premium grasmaaier op accu is een accu grasmaaier. Het apparaat weegt 16,3 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze Intratuin Premium grasmaaier op accu kan worden ingesteld op 5 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 25 mm en 75 mm. De maaibreedte is 34 cm. Te koop bij Intratuin met artikelnummer 10078733.