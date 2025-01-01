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IntratuinPremium grasmaaier op accu

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Accugrasmaaier
  • Maaibreedte:  34 cm
  • Mulching:  Nee

Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Intratuin Premium grasmaaier op accu is een accu grasmaaier. Het apparaat weegt 16,3 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze Intratuin Premium grasmaaier op accu kan worden ingesteld op 5 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 25 mm en 75 mm. De maaibreedte is 34 cm. Te koop bij Intratuin met artikelnummer 10078733.

Samenvatting

Soort
Accugrasmaaier
Maaibreedte
34 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
25 mm
Maximale maaihoogte
75 mm
Inhoud opvangbak
28 liter
Gewicht
16 kg