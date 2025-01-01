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Lux20V/33 inclusief 2 accu's en lader

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Accugrasmaaier
  • Maaibreedte:  33 cm
  • Mulching:  Nee

Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Pluspunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze Lux 20V/33 inclusief 2 accu's en lader is een accu grasmaaier. Het gewicht is 14 kg en er is geen ondersteuning voor mulching. Mulching maakt het mogelijk om het gemaaide gras fijn te maken en terug te strooien over het gazon, wat zorgt voor minder afval en gezonder gras. De Lux 20V/33 inclusief 2 accu's en lader geeft je de keuze uit 5 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 25 mm en als hoogste 65 mm. De maaibreedte is 33 cm. Te koop bij Gamma en Karwei met artikelnummer 130556.

Samenvatting

Soort
Accugrasmaaier
Maaibreedte
33 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
25 mm
Maximale maaihoogte
65 mm
Inhoud opvangbak
20 liter
Gewicht
14,0 kg