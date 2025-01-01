Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Lux zijn E-1400/35 is een elektrische grasmaaier met snoer. De maaier weegt 17 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Mulching maakt het mogelijk om het gemaaide gras fijn te maken en terug te strooien over het gazon, wat zorgt voor minder afval en gezonder gras. De Lux E-1400/35 geeft je de keuze uit 6 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 25 mm en als hoogste 75 mm. De maaibreedte is 35 cm. Te koop bij Gamma en Karwei met artikelnummer 517746.