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LuxE-1400/35

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Elektrische grasmaaier met snoer
  • Maaibreedte:  35 cm
  • Mulching:  Nee

Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Lux zijn E-1400/35 is een elektrische grasmaaier met snoer. De maaier weegt 17 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Mulching maakt het mogelijk om het gemaaide gras fijn te maken en terug te strooien over het gazon, wat zorgt voor minder afval en gezonder gras. De Lux E-1400/35 geeft je de keuze uit 6 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 25 mm en als hoogste 75 mm. De maaibreedte is 35 cm. Te koop bij Gamma en Karwei met artikelnummer 517746.

Samenvatting

Soort
Elektrische grasmaaier met snoer
Maaibreedte
35 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
25 mm
Maximale maaihoogte
75 mm
Inhoud opvangbak
-
Gewicht
17,0 kg