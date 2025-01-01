Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Makita haar DLM380Z (zonder accu) is een accu grasmaaier. Het apparaat heeft een gewicht van 15 kg en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De DLM380Z (zonder accu) van Makita geeft je de keuze uit 6 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 25 mm en als hoogste 75 mm. De maaibreedte is 38 cm.