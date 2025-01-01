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MakitaDLM380Z (zonder accu)

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Accugrasmaaier
  • Maaibreedte:  38 cm
  • Mulching:  Nee

Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Makita haar DLM380Z (zonder accu) is een accu grasmaaier. Het apparaat heeft een gewicht van 15 kg en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De DLM380Z (zonder accu) van Makita geeft je de keuze uit 6 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 25 mm en als hoogste 75 mm. De maaibreedte is 38 cm.

Samenvatting

Soort
Accugrasmaaier
Maaibreedte
38 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
25 mm
Maximale maaihoogte
75 mm
Inhoud opvangbak
-
Gewicht
15 kg