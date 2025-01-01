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MakitaDLM432CT2 inclusief 2 accu's en lader

In de uitvoering
  • Soort:  Accugrasmaaier
  • Maaibreedte:  43 cm
  • Mulching:  Nee

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Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Makita zijn DLM432CT2 inclusief 2 accu's en lader is een accu grasmaaier. De maaier weegt 17,1 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze Makita DLM432CT2 inclusief 2 accu's en lader heeft 13 standen waar je de maaihoogte mee instelt op je eigen voorkeur. De laagste maaihoogte is 20 mm en de hoogste is 75 mm. De maaibreedte is 43 cm.

Samenvatting

Soort
Accugrasmaaier
Maaibreedte
43 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
20 mm
Maximale maaihoogte
75 mm
Inhoud opvangbak
30 liter
Gewicht
17 kg

Prijzen