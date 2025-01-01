MakitaELM3311

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Makita haar ELM3311 is een elektrische grasmaaier met snoer. Het apparaat heeft een gewicht van 13,1 kg en er is geen ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze Makita ELM3311 geeft je de keuze uit 3 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 20 mm en als hoogste 55 mm. De maaibreedte is 33 cm.