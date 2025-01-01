Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De M51-150WRPX van McCulloch is een benzine grasmaaier. Het gewicht van de maaier is 33 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze McCulloch M51-150WRPX geeft je de keuze uit 6 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 30 mm en als hoogste 90 mm. De maaibreedte is 51 cm.