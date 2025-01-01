icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

McCullochM51-150WRPX

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Benzine grasmaaier
  • Maaibreedte:  51 cm
  • Mulching:  Ja

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De M51-150WRPX van McCulloch is een benzine grasmaaier. Het gewicht van de maaier is 33 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze McCulloch M51-150WRPX geeft je de keuze uit 6 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 30 mm en als hoogste 90 mm. De maaibreedte is 51 cm.

Samenvatting

Soort
Benzine grasmaaier
Maaibreedte
51 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
30 mm
Maximale maaihoogte
90 mm
Inhoud opvangbak
-
Gewicht
33 kg