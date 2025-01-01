Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De M56-190APX 4x4 van McCulloch is een benzine grasmaaier. Het gewicht van de maaier is 47,7 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze McCulloch M56-190APX 4x4 heeft 5 standen waar je de maaihoogte mee instelt op je eigen voorkeur. De laagste maaihoogte is 32 mm en de hoogste is 90 mm. De maaibreedte is 56 cm.