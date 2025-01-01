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McCullochM56-190APX 4x4

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Benzine grasmaaier
  • Maaibreedte:  56 cm
  • Mulching:  Ja

Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De M56-190APX 4x4 van McCulloch is een benzine grasmaaier. Het gewicht van de maaier is 47,7 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze McCulloch M56-190APX 4x4 heeft 5 standen waar je de maaihoogte mee instelt op je eigen voorkeur. De laagste maaihoogte is 32 mm en de hoogste is 90 mm. De maaibreedte is 56 cm.

Samenvatting

Soort
Benzine grasmaaier
Maaibreedte
56 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
32 mm
Maximale maaihoogte
90 mm
Inhoud opvangbak
-
Gewicht
47,70 kg