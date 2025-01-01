Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Let op! Bij deze variant is geen accu of lader meegeleverd. Deze Parkside Accu-grasmaaier 20V PRMA 20-Li A1 (zonder accu) is een accu grasmaaier. Het gewicht is 11 kg en er is ondersteuning voor mulching. Een grasmaaier met mulchingfunctie hakt het gemaaide gras extra fijn en verspreidt het terug over het gazon, waardoor het gras gezonder wordt en er minder grasafval ontstaat. De Accu-grasmaaier 20V PRMA 20-Li A1 (zonder accu) heeft 5 standen waar je de maaihoogte mee instelt op je eigen voorkeur. De laagste maaihoogte is 25 mm en de hoogste is 65 mm. De maaibreedte is 33 cm. Te koop bij Lidl onder artikelnummer 100361461.