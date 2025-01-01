De Parkside Accu-grasmaaier 40V PRMA 40-Li C1 (2 x 2.0 Ah accu) is een accu grasmaaier. Het apparaat weegt 12 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Mulching maakt het mogelijk om het gemaaide gras fijn te maken en terug te strooien over het gazon, wat zorgt voor minder afval en gezonder gras. De Parkside Accu-grasmaaier 40V PRMA 40-Li C1 (2 x 2.0 Ah accu) geeft je de keuze uit 7 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 25 mm en als hoogste 75 mm. De maaibreedte is 40 cm. Te koop bij Lidl onder artikelnummers 100361285 (maaier) + 100339702 (accu's) + 100338921 (acculader).