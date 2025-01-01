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ParksideAccu-grasmaaier 40V PRMA 40-Li C1 (2 x 2.0 Ah accu)

In de uitvoering
  • Soort:  Accugrasmaaier
  • Maaibreedte:  40 cm
  • Mulching:  Ja

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Parkside Accu-grasmaaier 40V PRMA 40-Li C1 (2 x 2.0 Ah accu) is een accu grasmaaier. Het apparaat weegt 12 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Mulching maakt het mogelijk om het gemaaide gras fijn te maken en terug te strooien over het gazon, wat zorgt voor minder afval en gezonder gras. De Parkside Accu-grasmaaier 40V PRMA 40-Li C1 (2 x 2.0 Ah accu) geeft je de keuze uit 7 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 25 mm en als hoogste 75 mm. De maaibreedte is 40 cm. Te koop bij Lidl onder artikelnummers 100361285 (maaier) + 100339702 (accu's) + 100338921 (acculader).

Samenvatting

Soort
Accugrasmaaier
Maaibreedte
40 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
25 mm
Maximale maaihoogte
75 mm
Inhoud opvangbak
43 liter
Gewicht
12,0 kg

Prijzen